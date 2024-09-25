Haftanın öne çıkanları

Haftanın dizisi: TRT 1’de 5. sezonuyla ekrana yolculuğuna başlayan ‘Teşkilat’, sezon finaline kıyasla reytingini yüzde 25 oranında artırdı. Önceki sezondan devam eden diziler, genellikle reytinglerinde yeni sezona düşüşle başlarken ‘Teşkilat’ın bunu tersine çevirmesi dikkat çekti.

Dizi, Tolga Sarıtaş’ın da kadrosuya katılmasıyla kendi gününde rakipleriyle yine kıyasıya bir mücadele verecek.

Haftanın filmi: Başrolünde Halil Ergün’ün yer aldığı ‘Dedemin Gözyaşları’, ilk hafta sonunda 29 bin 649 seyirci tarafından izlendi ve 20 hafta aradan sonra Box Office Türkiye hafta sonu listesinin zirvesinde yer almayı başaran ilk yerli film oldu.

İhsan Taş’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı filmin kadrosunda Hali Ergün’ün yanı sıra Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun, Cem Kılıç, Seda Tosun gibi isimler bulunuyor. Film, lösemiyle mücadele eden torunu Mustafa’yı büyüten Kemal ile torununun hikâyesini anlatıyor.

Haftanın şarkısı: Taverna müziği denilince akla ilk gelen isimlerden olan Nejat Alp, yeni şarkısı ‘İyi ki Vardım Hani Ben’i Diamond Media etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Gürdal Karagöz’e ait şarkının düzenlemesini yine Gürdal Karagöz yapmış. Duygusallığın ön plana çıktığı şarkıya Ferit Çetinkaya’nın yönetmenliğinde hoş da bir klip çekilmiş. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Haftanın kitabı: Yazar Furkan Diker’in yeni kitabı ‘Larmina’, Alaska Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Yazar, Kasım 2023’te ‘Kalbimin Cemresi’ isimli ilk şiir kitabını Poesis Yayınları’ndan okurlarıyla buluşturmuştu.

Aforizma ve şiirlerden oluşan kitabın tanıtımından: “Boşluğa terk edilen sevgi kalıntılarının arasında tertemiz kalplerin milyonlarca insanın gözleri önünde çırpınarak yavaş yavaş boğulduğuna şahit oldum. Gökyüzünün derin maviliklerinde kalan o meçhul umutlar hüzün dolu yağmurlara karıştı. Bütün hatıralarımı rüzgârlarda söylenen masalların eskiyen sararmış sayfalarında okudum. Kalbim gözlerimin önünde erirken hayatımda geride kalan ne varsa affettim. Hiç kimseyi suçlayamadım. Hayatta her şeyin bir sonu vardı. Ben de kabul ettim. Şimdi bir köşede sessizce oturup o sonun gelmesini bekliyorum…”