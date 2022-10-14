UEFA'da haftanın oyuncusu Türkiye'den

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda Letonya temsilcisi RFS'yi evinde 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Okaka'nın, performansıyla 4. haftanın en iyisi olduğu aktarıldı.

SIRALAMADA 16. SIRAYA YÜKSELDİK

Haftayı 4'te 4'le kapattık ve ülke puanı sıralamasında da ciddi bir ivme yakaladık. Zaferlerin ardından Türkiye 2 basamak birden yükselerek 16. sıraya yerleşti. Geçen hafta puan kaybı yaşayan Trabzonspor , Başakşehir ve Sivas görkemli bir telafi yaparken, Fenerbahçe de Kupa 2 için iddialı olduğunu tüm Avrupa'ya gösterdi.

EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 4. ÜLKEYİZ

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımların başarılı sonuçlar alması ve bunun sonucunda ülke puanının artmasıyla sıralamada üst sıralara tırmanmaya başladık ve 16. sıraya yerleştik. Bu sezonki başarılı sonuçlar aynı zamanda en çok puan toplayan dördüncü ülke olmamızı da sağladı. İngiltere 8.714 puan ortalamasıyla birinci sırada yer alırken İspanya 8.000 puanla ikinci, Almanya 7.250 puanla üçüncü ve Türkiye 7.000 puanla dördüncü sırada yer aldı.