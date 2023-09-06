Haftanın stresinden nasıl kurtulunur?

Stres aslında sağlığı olumsuz etkiliyor. Kendinizi iyi hissetmek için denediğiniz metodlar da tam ters etki yapıp sizi daha çok strese sokabiliyor. İşte hangi gün o stresten kurtulabilirsiniz sorusunun yanıtı…

Haftanın stresinden nasıl kurtulunur?

Editör: Erkavim Yıldırım

PAZARTESİ
Pazartesi günü diyete başlamak için ideal bir gün. Diyete başlamak için bu kadar kararlıyken, arkadaşınız yaptığı nefis bir kekle karşınıza çıkıyor ve diyetiniz tarih oluyor. İşte tam da bu durumda suçluluk hissi, stres hormonu kortizlün salgılanmasını tetikliyor ve hafta boyunca yeme isteğini artırıyor. " Pazartesi diyete başlıyorum” klişesinden kurtulup, her öğünde sağlıklı beslenmeye çalışın. Böylece kaçamak yaptığınızda büyük bir hayal kırıklığı yaşamamış olursunuz.

SALI
Ortalama bir bireyin iş yükü, Salı günü öğle saatlerinde en ağır halini alıyor. Bununla başa çıkabilmek için öğle yemeğini atlayıp çalışmaya devam ediyor olabilirsiniz. Bu nedenle bitkin, kurt gibi aç ve müthiş stresli hale geliyorsunuz.Yapmanız gereken ise siyah çayınızı keyifle yudumlayın ve önceden hazırladığınız ara öğünleri atıştırarak kan şekerinizi kontrol altına alın.

ÇARŞAMBA
Ertesi gün kendinizi iyi hissetmek için en az 7 saat uyumalısınız. Geceleri dizi izlemenin sizi rahatlattığını ve uykuya hazırladığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tam tersi kortizol seviyenizi artırıyor. Hafta içi de yatağa gireceğiniz saati unutmamak için alarmınızı kurun. Böylelikle yatağa gitme vaktinin geldiğini hatırlamış olursunuz.

PERŞEMBE
Neredeyse hafta bitiyor. Doktora gitmek için iyi bir gün olabilir mi? Ne yazık ki herkes sizinle aynı şeyi düşünüyor. Bu nedenle Perşembe günleri, muayenehanelerin bekleme odalarında sıra bir türlü gelmek bilmiyor. Siz en iyisi Pazartesi gününe randevu alın. Böylece beklerken zaman harcayarak strese girmemiş olursunuz.

CUMA
Cuma öğleden sonra muhtemelen hafta sonu moduna giriyorsunuz. Sosyal medyada vakit geçirirken haftaya birkaç işi yetiştirmeniz gerektiğini fark ediyorsunuz. Sonra stres oluyorsunuz. Cuma günü öğleden sonra 15 dakikanızı ayırıp ajandanızı gözden geçirebilir ve gelecek haftanın programını yapabilirsiniz. Düzenli çalışmak stresinizi azaltır ve Pazartesi sabahının rahat geçmesini sağlar.

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