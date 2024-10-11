Haftanın yeni filmleri: 9 yapım vizyona giriyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Haftanın yeni filmleri: 9 yapım vizyona giriyor

Bugün sinema salonlarında 9 yeni film vizyona giriyor. Dramdan komediye, animasyondan korkuya kadar farklı türlerdeki bu filmler, izleyicilere geniş bir yelpazede seçenek sunuyor.

Sinema salonlarında bugün farklı türlerde 9 yeni film vizyona girecek.

Usta ile Margarita: 1930’ların Moskova’sında, sansürlenen ve romanı yasaklanan bir yazarın hikayesi. Yazar, şeytan Woland’ın yardımıyla intikam dolu bir roman yazar. Tür: Dram, Fantastik, Tarihi, Romantik. Yönetmen: Mikhail Lokshin. Oyuncular: August Diehl, Yuliya Snigir, Evgeniy Tsyganov.

Ayrılık A.Ş.: Bir grup öğrenci, insanları ayırmak için bir şirket kurar ve maceralar yaşar. Tür: Komedi, Romantik. Yönetmen: Tanser Yılmaztürk. Oyuncular: İdris Nebi Taşkan, Melis Tüzüngüç, Zeynep Urhan.

haftanin-yeni-filmleri-9-yapim-vizyona-giriyor-yenicag-1.jpg

Dengeler: Hayatta kalmak için mücadele eden bir sokak boksörünün hikayesi. Tür: Dram. Yönetmen: Süleyman Mert Özdemir. Oyuncular: Cihangir Ceyhan, Erol Babaoğlu, Tanju Bilir.

Tembeller Ailesi: Laura ve ailesi, büyük şehirde yeni bir hayat kurmaya çalışırken, eski bir yiyecek kamyonunda işlerini başarıya ulaştırmayı umar. Tür: Macera, Animasyon, Komedi, Aile. Yönetmen: Tania Vincent, Ricard Cussó. Oyuncular: Leslie Jones (II), Teo Vergara, Olivia Vásquez.

My Hero Academia: Sıra Sende: Deku, Dark Might ile savaşır ve dünyayı kaostan kurtarmak için arkadaşlarıyla birlikte çalışır. Tür: Aksiyon, Animasyon, Fantastik. Yönetmen: Tensai Okamura. Oyuncular: Daiki Yamashita, Nobuhiko Okamoto, Yûki Kaji.

haftanin-yeni-filmleri-9-yapim-vizyona-giriyor-yenicag-2.jpg

Kızı Kazan Aşk: Özge ve Berkay, kazı kazan biletine ikramiye çıkmasıyla tanışır ve aşık olurlar. Tür: Komedi, Romantik. Yönetmen: Onur Öğden. Oyuncular: Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Tuan Tunalı.

Cesur Prenses: Sihirli Ülke: Kaçırılan bir prenses, kendisini kurtarmak için cesur bir kaçış planı yapar. Tür: Animasyon. Yönetmen: Alexey Tsitsilin. Oyuncular: Erica Schroeder, Vanessa Johansson, Marc Thompson.

Cille 2069: Bir ekip, Cille dünyasının karşı karşıya kaldığı zorlukları aşmak için maceraya atılır. Tür: Animasyon. Yönetmen: M. Musab Gündüz. Oyuncular: Harun Can.

Kabir Azabı: İnsi ve Cinni: Korku türündeki bu filmde, yönetmen Gökhan Arı ve oyuncular Mehmet Tekkanat, Rabia Akgün, Faik Umut Özalp yer alıyor.

Haftanın yeni filmleri: 9 yapım vizyona giriyor

Son Haberler
Huawei yeni ürünlerini İstanbul’da tanıttı! MatePad 12X tabletler özellikleriyle dikkat çekti
Huawei yeni ürünlerini İstanbul’da tanıttı! MatePad 12X tabletler özellikleriyle dikkat çekti
Merkez Bankası'nın enflasyon anketinde beklenti yükseldi
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Moscow Fashion Week tüm hızıyla devam ediyor: Rus başkentinde canlı moda gösterileri
Moscow Fashion Week tüm hızıyla devam ediyor: Rus başkentinde canlı moda gösterileri
Almanya’nın yıllık enflasyonu Türkiye'nin 30 da 1’i çıktı. Hani bizi kıskanıyorlardı?
Almanya’nın yıllık enflasyonu Türkiye'nin 30 da 1’i çıktı. Hani bizi kıskanıyorlardı?
OKX, faaliyet lisansına sahip ilk büyük küresel kripto varlık hizmet platformu oldu
OKX, faaliyet lisansına sahip ilk büyük küresel kripto varlık hizmet platformu oldu