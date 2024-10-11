Haftanın yeni filmleri: 9 yapım vizyona giriyor

Sinema salonlarında bugün farklı türlerde 9 yeni film vizyona girecek.

Usta ile Margarita: 1930’ların Moskova’sında, sansürlenen ve romanı yasaklanan bir yazarın hikayesi. Yazar, şeytan Woland’ın yardımıyla intikam dolu bir roman yazar. Tür: Dram, Fantastik, Tarihi, Romantik. Yönetmen: Mikhail Lokshin. Oyuncular: August Diehl, Yuliya Snigir, Evgeniy Tsyganov.

Ayrılık A.Ş.: Bir grup öğrenci, insanları ayırmak için bir şirket kurar ve maceralar yaşar. Tür: Komedi, Romantik. Yönetmen: Tanser Yılmaztürk. Oyuncular: İdris Nebi Taşkan, Melis Tüzüngüç, Zeynep Urhan.

Dengeler: Hayatta kalmak için mücadele eden bir sokak boksörünün hikayesi. Tür: Dram. Yönetmen: Süleyman Mert Özdemir. Oyuncular: Cihangir Ceyhan, Erol Babaoğlu, Tanju Bilir.

Tembeller Ailesi: Laura ve ailesi, büyük şehirde yeni bir hayat kurmaya çalışırken, eski bir yiyecek kamyonunda işlerini başarıya ulaştırmayı umar. Tür: Macera, Animasyon, Komedi, Aile. Yönetmen: Tania Vincent, Ricard Cussó. Oyuncular: Leslie Jones (II), Teo Vergara, Olivia Vásquez.

My Hero Academia: Sıra Sende: Deku, Dark Might ile savaşır ve dünyayı kaostan kurtarmak için arkadaşlarıyla birlikte çalışır. Tür: Aksiyon, Animasyon, Fantastik. Yönetmen: Tensai Okamura. Oyuncular: Daiki Yamashita, Nobuhiko Okamoto, Yûki Kaji.

Kızı Kazan Aşk: Özge ve Berkay, kazı kazan biletine ikramiye çıkmasıyla tanışır ve aşık olurlar. Tür: Komedi, Romantik. Yönetmen: Onur Öğden. Oyuncular: Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Tuan Tunalı.

Cesur Prenses: Sihirli Ülke: Kaçırılan bir prenses, kendisini kurtarmak için cesur bir kaçış planı yapar. Tür: Animasyon. Yönetmen: Alexey Tsitsilin. Oyuncular: Erica Schroeder, Vanessa Johansson, Marc Thompson.

Cille 2069: Bir ekip, Cille dünyasının karşı karşıya kaldığı zorlukları aşmak için maceraya atılır. Tür: Animasyon. Yönetmen: M. Musab Gündüz. Oyuncular: Harun Can.

Kabir Azabı: İnsi ve Cinni: Korku türündeki bu filmde, yönetmen Gökhan Arı ve oyuncular Mehmet Tekkanat, Rabia Akgün, Faik Umut Özalp yer alıyor.