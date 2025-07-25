HAGİAD’ın yeni yuvası: Yeni bina, yeni ufuklar!

Törene AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, AKPi Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, açılış konuşmasında, “Kayseri’nin girişimcilik ruhuna katkıda bulunmak, üretimi, iş birliğini ve yenilikçi düşünceyi desteklemek için çıktığımız yolda, bugün önemli bir adımı gerçekleştiriyoruz. Hacılarlı iş insanlarının dayanışmasıyla kurulan derneğimiz, sadece bölgeye değil, Kayseri’ye ve ülkemize hizmet etmeyi amaçlıyor. Bu hizmet binası, bu vizyonun bir parçası olacak. Sayın bakanım, değerli valim, Hacılar’daki birliktelik 1930’lardan beri sürüyor. Büyük sanayicilerimizden miras kalan bu değerli derneği, gençlerimiz ve yeni yönetimimizle daha ileriye taşıyacağız. Hacılar’da 1930’larda kabut beziyle başlayan girişimcilik, 1942’de Hacılar Mezatı ile üretime geçti. Ancak 2. Dünya Savaşı gibi talihsizlikler süreci aksattı. 1950’lerde halıcılıkla devam eden bu serüven, 1974’te HES Kablo’nun kurulmasıyla sanayide öncü bir rol üstlendi” dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “1997’de kurulan HAGİAD, Kayseri ekonomisine katkı sağlayan girişimcilik ruhunu canlı tutuyor. Hacılarlı iş insanlarını tebrik ediyorum, şehir ve ülke ekonomisine büyük katkıları var” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Dinamik bir başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz var. Bu yolda başarılar diliyorum. Yerel yönetimler olarak sanayicilerin ve girişimcilerin yanındayız. Hacılar, Kayseri ve Türkiye genelinde istihdam ve ihracata katkımız sürecek” dedi.



AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Kayseri, iş adamlığının ne olduğunu gösteren bir şehir. En iyi iş adamı, en çok hayır yapandır. Hacılarlılar hayra harcadıkça mutlu olur” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “HAGİAD ve Fatih Erkan, her meselede taşın altına gövdesini koyan bir ekip. Hacılarlıları görünce destek istemek geliyor içimden” dedi.

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Hacılar, sanayimize büyük katkı sağlayan bir ilçe. Belediye başkanlarımızın çabalarıyla 50 milyon metrekarelik sanayi alanı ve Türkiye’nin en büyük OSB’si oluştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



Konuşmaların ardından dua okundu, kurdele kesildi ve HAGİAD’ın yeni hizmet binası hizmete açıldı.