Hagi'nin en mutlu günü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hagi'nin en mutlu günü

Galatasaray'ın olduğu kadar Rumen futbolununda efsanelerinden olan Gheorghe Hagi'nin kızı bugün Thomas Ferfelis ile hayatını birleştiriyor.

Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarındaki Cernica'da gerçekleşen bu özel günde, çiftin nikah törenine binden fazla davetli katılması bekleniyor. Düğün, Hagi ailesinin ve Romanya sosyetesinin önemli isimlerini bir araya getirecek.

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İLİŞKİLERİ RESMİLEŞİYOR

Kira Hagi ve Thomas Ferfelis'in ilişkisi, dokuz ay önce Gheorghe Hagi'nin Ovidiu'daki otelinin açılışında ailelerin tanışmasıyla resmiyet kazanmıştı. Bu büyük gün, çiftin uzun süreli ilişkilerinin taçlanması anlamına geliyor.

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ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Düğüne, Romanya'dan ve yurt dışından çok sayıda spor, sanat ve iş dünyasının tanınmış simaları iştirak etti. Hagi ailesi, bu mutlu günlerinde sevenleriyle bir araya gelerek neşeli anlar yaşadı.

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DETAYLAR NETLEŞİYOR

Kira Hagi'nin kariyerine oyuncu olarak devam ettiği bilinirken, müstakbel eşi Thomas Ferfelis hakkında detaylı bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Çiftin özel hayatlarına dair merak edilenler, düğünle birlikte daha da arttı.

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