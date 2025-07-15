Hailey Bieber’dan dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı!

Kaynak: Haber Merkezi
Hailey Bieber’dan dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı!

Ünlü model Hailey Bieber, Türk oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un “Kuzey Güney” dizisindeki ikonik karakteri Kuzey Tekinoğlu’nu TikTok hesabında paylaşarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son dönemde eşi Justin Bieber ile yaşadığı krizlerle sıkça konuşulan Bieber, bu sürpriz paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Hailey, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Kuzey Tekinoğlu karakterine yer verdiği paylaşımına, “En sevdiğiniz lipliner’ı kaybettikten sonra hayat” notunu ekledi. Bu esprili paylaşım, özellikle Türk hayranlar arasında büyük ilgi gördü.

Türk sosyal medya kullanıcıları, modele beğeni ve yorum yağdırdı. Kimi takipçiler Hailey’nin Kıvanç Tatlıtuğ’u tanımasına şaşırırken, kimileri ise bu beklenmedik paylaşımı coşkuyla karşıladı.

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