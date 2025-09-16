Hain İsrail, Gazze’ye kara harekatı başlattı! Tanklar ile toplarla katliam yapıyorlar…

ABD basını tarafından yapılan açıklamada, hain İsrail ordusunun Gazze'yi topyekün işgal başlattığını açıkladı. Tankların Gazze'nin merkezine kadar geldiği, savaş uçaklarının yoğun hava saldırısı düzenlediği ise aktarılıyor.

KENTTE PATLAMALAR YAŞANIYOR

İsrail basınında Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu belirtiliyor. Güneydeki Netivot yerleşiminde patlamalar sonrası camların kırıldığı haberleri geliyor.

İSRAİLLİ ESİR AİLELERİ ENDİŞELİ

İsrailli esirlerin aileleri ise saldırı sonrası endişelerini dile getirdi. Aileler, Başbakan Netanyahu'nun Gazze kentini işgal ederek İsrailli esirleri kurban etmeyi seçtiğini ve bu gecenin onların son gecesi olabileceğini açıkladı. Hava saldırılarının ardından yapılan açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir” ifadeleri kullanıldı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, Netanyahu’nun rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sonlanması için yürütülen müzakereleri sabote ettiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze’yi hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını doğrudan tehlikeye atmaktadır."

Hamas, Gazze’deki rehinelerin hayatından tamamen "savaş suçlusu Netanyahu"’yu sorumlu tuttu.

DETAYLAR GELİYOR...