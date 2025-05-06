Hain plan: Anadolu Efes'e Yunanistan'da bunu yaptılar!

Euroleague'de play-off serisini 5. ve son mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesinde oyuncularımız büyük bir zorbalığa maruz kaldı.

YUNAN HOLİGANLAR OTEL ÇEVRESİNDE OLAY ÇIKARDI

Anadolu Efes'in kaldığı otel civarında gece 02.30 civarında toplanan taraftarlar, havai fişekler patlattı. Bu olaydan sonra Efesli oyuncuların ve teknik ekibini uykularından uyandığı bildirildi. Olayların büyümeden sona erdiği ve holiganların hemen bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.