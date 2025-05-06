Hain plan: Anadolu Efes'e Yunanistan'da bunu yaptılar!

Kaynak: Haber Merkezi
Hain plan: Anadolu Efes'e Yunanistan'da bunu yaptılar!

Euroleague'de Panathinaikos ile karşılaşacak olan temsilcimiz Anadolu Efes'in kaldığı otele baskın düzenlendi. Yunan holiganlar, otel çevresinde büyük bir skandala imza attı. İşte detaylar...

Euroleague'de play-off serisini 5. ve son mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesinde oyuncularımız büyük bir zorbalığa maruz kaldı.

0e.jpeg

YUNAN HOLİGANLAR OTEL ÇEVRESİNDE OLAY ÇIKARDI

Anadolu Efes'in kaldığı otel civarında gece 02.30 civarında toplanan taraftarlar, havai fişekler patlattı. Bu olaydan sonra Efesli oyuncuların ve teknik ekibini uykularından uyandığı bildirildi. Olayların büyümeden sona erdiği ve holiganların hemen bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Son Haberler
Hastanede nefes kesen helikopterli tatbikat!
Hastanede nefes kesen helikopterli tatbikat!
Almanya'nın yeni başbakanı belli oldu
Almanya'nın yeni başbakanı belli oldu
Pazarda çok konuşulacak sözler! "Emeklileri zengin etti"
Pazarda çok konuşulacak sözler! "Emeklileri zengin etti"
Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un listesi belli oldu
Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un listesi belli oldu
Belediye başkanına saldırı girişiminde skandal karar
Belediye başkanına saldırı girişiminde skandal karar