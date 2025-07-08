Hain planı ifşa etti! Victor Osimhen'den flaş telefon: Galatasaray ayağa kalktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hain planı ifşa etti! Victor Osimhen'den flaş telefon: Galatasaray ayağa kalktı

Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı Victor Osimhen için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Napoli ile bonservis pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen'in telefonu sonrası çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

Tüm dünyanın geleceği hakkında vereceği kararı uzun süredir beklediği Victor Osimhen, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Son olarak Al Hilal'in 4 sene için 160 milyon euroluk teklifini reddeden Victor Osimhen, Galatasaray'a telefon açtı.

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'I ARADI

Nijeryalı golcü, önceki gün sarı-kırmızılı yöneticileri arayarak, “Galatasaray’da kariyerime devam etmek istiyorum. Bonservisimi Napoli’den alın. Beni, Al Hilal'e satmak istiyorlar. 15 Temmuz’dan sonra 100 milyon euroya satma planları var” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Bu konuşmanın ardından Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu bir durum değerlendirmesi yaptı. Yaşanan gelişmeden önce Napoli'ye 50 milyon euro teklifte bulunan sarı-kırmızılılar, tekliflerini 60 milyon euroya çıkardı.

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3 TAKSİTTE 75 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların sırasıyla 60 ve 65 milyon euroluk teklifleri Napoli'yi ikna edemedi. Bunun üzerine, Galatasaray, İtalyan ekibiyle 75 milyon euro üzerinden pazarlıklara başladı.

Cimbom'un bu rakamı 3 senelik taksitler halinde ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Nijeryalı yıldıza yıllık 16 milyon euro maaş ödeyecek.

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