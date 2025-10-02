Haise: Fenerbahçe teknik anlamda daha iyiydi

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe sahasında, Fransız temsilcisi OGC Nice'i 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Nice Teknik Direktörü Franck Haise, son paslarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Bu seviyede daha iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan Haise, istenilenleri yerine getiremedikleri için kaybettiklerini belirtti.

"EKSİK DURUMDAYIZ"

Kendi sistemlerini oyuna yansıtamadıklarını dile getiren Haise, "Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı kesin. Teknik anlamda daha iyilerdi. Eksik durumdayız. Daha fazla bire bir oynamalıyız ve daha çok pozisyona girmeliyiz. Bunları da zamanla gerçekleştireceğiz" dedi.

Skorun çok çabuk 2-0'a geldiğini söyleyen Haise, "Pozitif tarafları görmemiz gerekiyordu ve ekip olarak bunları bulmaya çalıştık. Maçta yeterince fırsat bulamadık" diye konuştu.

NEDEN DÖRTLÜ SAVUNMA TERCİH ETTİ?

Maça dörtlü savunmayla çıkmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Haise, şunları kaydetti:

"Dörtlü defans kurduk çünkü hızlı ve atak oynayan bir rakip bekliyorduk. Bu da oldu. Maçı orta alanda yönetmeye çalışırken çok çabuk bir gol yedik. Dörtlü defansı daha önce Lens takımında da denedim ama bugün başarılı olmadı. Fenerbahçe'de çok iyi oyuncular var. Hepsinin teknik kapasiteleri ortada. Bu akşam tam bir takım olarak oynadılar. İyi bir maç çıkardılar. Bizlerin de hatalarını bulup maçı kazandılar."

"OYUNCULARIMIN YANINDAYIM"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetlerini Fenerbahçe karşısında almak için sahaya çıktıklarını anlatan Fransız teknik adam, "Gayret gösteriyoruz. Önümüzde zor ve büyük maçlar var. Oyuncularımın en iyisini vereceğine inanıyorum. Her şeylerini verdikleri sürece onların yanındayım. Her şey bizim elimizde. İlerleyen maçlarda galibiyetler alacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.