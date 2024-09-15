Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü

Kaynak: İHA
Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü

Haiti'de bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haiti'nin güneyindeki Nippes bölgesine bağlı Miragoane kentinde meydana gelen akaryakıt tankerinin patlamasında 24 kişi hayatını kaybetti. Olay, bir aracın tankere çarpması sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından tankerden sızan yakıtı toplamak üzere tankerin çevresine toplanan onlarca insan, patlama sonucunda büyük bir felaket yaşadı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, patlamada 3'ü kadın ve biri çocuk olmak üzere toplam 24 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 40 kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralılar arasında ağır yaralı olanlar, helikopterle hastanelere sevk edildi.

Haiti Başbakanı Garry Conille olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Conille, yaşanan olayın korkunç olduğunu belirterek, "Onlarca kişi ciddi şekilde yanmış" ifadelerini kullandı.

Bu tür bir trajedi, Haiti'nin Cap-Haitien şehrinde Aralık 2021'de de yaşanmıştı. O dönemde de bir tankerden sızan yakıtı toplamaya çalışan 90 kişi patlama sonucunda hayatını kaybetmişti.

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