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Haiti'den geldi İstanbul'da öldü

İstanbul Sultangazi'de 40 yaşındaki Haiti uyruklu Naisette Mesidar isimli bir kadın yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 16:09
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Haiti'den geldi İstanbul'da öldü

Haiti'den geldi İstanbul'da öldü
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İHA'nın haberine göre, olay, bu sabah saat 11.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 49. Sokaktaki 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Yaklaşık 4 ay kadar önce taşındıkları evde 7 arkadaşıyla birlikte yaşayan Haiti uyruklu Naisette Mesidar'ın (40) hareketsiz yattığını gören ev arkadaşı durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Naisette Mesidar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mesidar'ın bir süredir birlikte yaşadığı ev arkadaşları ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken cenazesi ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karşı binada yaşadığını ifade eden Ali Kassap, "Biz kendisini tanımıyoruz. Evde 7-8 kişi yaşıyordu. Ses ya da gürültü duymadık. 3 ya da 4 ay önce buraya taşındılar. Sessiz sakin kişilerdi. 1 ay önce su borusu patladığı için kendilerinden tamir parası istemiştik evden 7-8 kişi çıkmıştı. Ben işteydim eşim polislerin geldiğini söyleyince ben de işten izin alıp geldim. Bir bilgim yok" dedi.

 

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