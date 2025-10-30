Haiti'nin güneyindeki kıyı kasabası Petit-Goave'nin Belediye Başkanı Jean Bertrand Subreme, La Digue Nehri'nin taşması ve çevredeki evleri su basması sonucu 25 kişinin öldüğünü bildirdi.

Haiti’yi Melisa Kasırgası vurdu! Can kayıpları artıyor - Resim : 1
Çarşamba sabahı itibarıyla onlarca evin yıkıldığını ve insanların halen enkaz altında mahsur kaldığını belirten Subreme, hükümete insanların kurtarılması için yardım çağrısı yaptı.

Haiti’yi Melisa Kasırgası vurdu! Can kayıpları artıyor - Resim : 2


Kasırganın etkili olduğu diğer bir ülke Jamaika'da da yaklaşık 25 bin kişi sığınaklara tahliye edildi.
Jamaika Eğitim Bakanı Dana Morris Dixon, Ada'nın yüzde 77'sinde elektrik kesintisi olduğunu ancak su sistemlerinin kasırgadan büyük ölçüde etkilenmediğini söyledi.

Haiti’yi Melisa Kasırgası vurdu! Can kayıpları artıyor - Resim : 3


Hükümet yetkilisi Fitz-Henley, bir yerel radyo istasyonuna verdiği demeçte, ülkenin batısında bir ağacın bebeğin üzerine düşmesi sonucu en az bir kişinin öldüğünü aktardı.

Haiti’yi Melisa Kasırgası vurdu! Can kayıpları artıyor - Resim : 4
Hızı saatte 295 kilometreye kadar çıkan ve şiddetinin, en tehlikeli seviye anlamına gelen "5. Kategori"ye yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba’da etkili olmaya devam ediyor.

Haiti’yi Melisa Kasırgası vurdu! Can kayıpları artıyor - Resim : 5
Şiddetli yağış, fırtına ve sel baskınlarına neden olan kasırga nedeniyle Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Haiti’yi Melisa Kasırgası vurdu! Can kayıpları artıyor - Resim : 6

Haiti’yi Melisa Kasırgası vurdu! Can kayıpları artıyor - Resim : 7