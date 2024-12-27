HAK BU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Peygamber Efendimizin ‘işçinin alın teri kurumadan hakkını verin’ öğüdü, medeniyetimizin de özünü yansıtan güçlü bir erdem ve adalet çağrısıdır." Diye başladığı konuşmasının devamında doğrudan 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı.

Yeni asgari ücretin “hayırlı olmasını" dileyen Işıkhan, "Makroekonomik ve konjonktürel dinamikleri de değerlendirerek en dengeli seviye belirlenmeye çalışılmıştır. Bildiğiniz gibi 2024 yılında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 700 lira asgari ücret desteğiyle birlikte 17 bin 2 lira olmuştu. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu rakamlarla net asgari ücreti önceki yıla yüzde 30 olarak artış yaptık" diye konuştu.

Sosyal medyada bir paylaşım gördüm, bu paylaşımda: “Onları Şam fatihi yaparsanız onlar da sizi asgari ücret gazisi yapar” demiş bir vatandaş, durumu bu kadar iyi izah eden bir bakış açısı daha olabilir mi?

Bakın AKP taifesi dini ve hamasi söylemleri bol bulamaç kullanmayı hatta kullanmak da ne istismar etmeyi pek seviyor, asgari ücretin açıklanması sırasında “işçinin alın teri kurumadan hakkını verin” hadisini kullanmaları da bunun tipik bir örneğidir.

Fakat açıkça söylemek gerekirse hadis bunların sadece ve sadece dilinde, hadisin anlamını ve önemini idrak etmekten bile aciz bunlar!

Oysa bahse konu hadiste dile getirilen iki temel koşul var bunlar:

Hakkını verin. Zamanında, en hızlı şekilde verin.

Peki, 22 bin 104 lira bir aylık emeğin karşılığı mı?

Bir insan yan gelip yatmak ya da kahvede okeye dönmek varken niye çalışır?

Çalışan insanın hedefi kendini ve ailesini insan onuruna yakışır bir şekilde yaşatmak değil midir?

İşçilerin temsilcisi Türk-İş yıllardır bu seviyeyi araştırır, Kasım 2024 döneminde bu seviye şöyledir:

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AYLIK GIDA HARCAMASI TUTARI (AÇLIK SINIRI) 20.562 TL

GIDA İLE BİRLİKTE DİĞER TÜM TEMEL HARCAMALAR İÇİN HANEYE GİRMESİ GEREKEN TOPLAM GELİR TUTARI (YOKSULLUK SINIRI) İSE 66.976 TL

BEKÂR BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAMA MALİYETİ 26.712 TL

Bu noktada aslında hakkaniyet gözetilecekse asgari ücretin olması gereken en alt seviye 66.976 TL demektir.

Dahası bu seviyede Kasım 2024 itibariyle geçerli olan seviyedir. Daha Aralık ve Ocak zamları gelmedi. Yeni asgari ücret ise çalışanların eline Şubat 2025’in ilk yarısında geçecek.

O zamana kadar bu seviyenin daha da yukarı çıkması ise kesindir.

Bunun yaklaşık üçte biri kadar bir asgari ücret dayatıp sonra da “işçinin alın teri kurumadan hakkını verin” diye hadis paylaşmak ise traji komik ve utanılması gereken bir davranıştır.

İktidarı bu yanlış ve haksız karardan dönmeye, muhalefeti ise bu adaletsiz kararı durdurmak için meydanları inim inim inletmeye davet ediyorum…