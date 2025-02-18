Hak eden kazandı

Beşiktaş haftanın dev maçında kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor’u 2-1 yenerek üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Yağmurlu buz gibi havada stadı dolduran büyük Beşiktaş taraftarı maçın başında Ferdi Özbeğen’in ‘Bir Sır Gibi’ şarkısı ile yaptığı bayrak gösterisi ile siyah beyazlı formaya nasıl aşık olduklarını tüm dünyaya gösterdiler. Bayrak gösterisi bir anda sosyal medyada TT oldu. Bu taraftar daha ne yapsın, iyi günde de kötü günde de takımını sonuna kadar destekliyor. Asla yalnız bırakmıyor. Gerçi son zamanlarda sürekli kötü günler yaşanıyor. Gelelim Trabzonspor maçına. İlginç bir karşılaşma oldu. Trabzonspor’un başında Beşiktaş’a altın çağını yaşatan, oynattığı futbol hâlâ damağımızda kalan Şenol hoca, Beşiktaş’ın başında yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer. Kazanan taraf Ole hoca oldu. Beşiktaş karşılaşmada topa sahip olan taraftı. Takım iyi bir ritim yakaladı son haftalarda. Bireysel performanslarını artıran oyuncular takımı ileri taşımaya başladı. Masuaku son maçlarda kalitesini göstermeye başladı. Geçen hafta Sivasspor maçında asist yapmıştı, bu haftada asist yaparak başarılı oyununu sürdürdü. Milot Rashica da iyi oynayıp takıma katkı veren oyuncuların başında geliyor. Maçın en iyileri şüphesiz Emirhan Topçu ve Uduokhai derim. Kusursuz oynadılar. Çok iyi ikili oldular. Emirhan karşılaşmada çok kritik müdahaleler yaparak takımı oyunda tuttu. Bu oyunu ile Milli Takımın değişmezleri arasına girer. Nazar değdirmeyelim. Beşiktaş güzel futbol oynamasına rağmen Rafa Silva’nın yaptığı basit pas hatası sonucunda yenilen golle geriye düşünce, oyunun üstünlüğünü de rakibe kaptırdı. Yenilen golden sonra takım sudan çıkmış balığa döndü. 10 dakika şoka girdi takım. Futbolu unuttu desem çok doğru tabir olur. Trabzonspor bu arada 2 inci golü bulsa vay Beşiktaş’ın haline. Şoku üzerinden atan takım toparlanmaya başladı ama ilk yarıda golü bulamadı. Devre arasında büyük Beşiktaş taraftarı yine devreye girdi. Soyunma odasına mağlup giden takımı tribüne çağırarak desteklerini gösterdiler. İkinci yarıda daha etkili oynayan takım bulduğu 2 golle geri dönüş gösterdi. Bu galibiyetin baş mimarı büyük Beşiktaş taraftarıdır. Takımı sonuna kadar destekleyip asla yalnız bırakmadılar.

Hafta içinde Eskişehirspor’un efsane golcüsü Fethi Heper 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Mekanı cennet olsun, sevenlerin başı sağ olsun.