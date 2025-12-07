Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerine sayılı günler kala iktidara yakınlığı ile bilinen Hak-İş Konfederasyonu’ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “Asgari Ücret Komisyonu’nda hükümet olmamalı” dedi. TÜİK’in enflasyon sepeti ile dar gelirlinin harcama kalemleri arasında uçurum olduğunu belirten Arslan, asgari ücret komisyonuna dair eleştirilerini sıraladı.

SAĞLIKLI BİR ASGARİ ÜCRET ÇIKMAZ

“Hükümet düzenleyici rol üstlensin ama asla komisyonda yer almasın. Komisyon yapısı antidemokratik, kriterler subjektif. Peki buradan nasıl bir asgari ücret çıkar? Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan sağlıklı bir asgari ücret çıkmaz, çıkaramazsınız.”