Hakan Ayaz'dan siyasi partilere Türk Milliyetçiliği tepkisi

Son Kale Kültür Araştırma Derneği Başkanı Hakan Ayaz Tivi6’da İş ve Yaşam programına konuk oldu.

Türkiye’de milliyetçilik düşüncesinin karmaşık bir hal aldığını anlatan Hakan Ayaz, Türk kelimesinin silinmeye çalışıldığını söyledi.

Kendilerinin Türk milliyetçisi olduğunu söyleyen Ayaz, iktidar ve muhalefetin Türklük bilincini arka plana atmaya çalıştığını savundu.

Son Kale Kültür Araştırma Derneği kuruluş amacını şu maddeler ile açıklamıştı:

a. Türk Kültürünü, Türk Töresini, Türk Dilini ve Türk Tarihini araştırmak, geliştirmek, tanıtmak ve yaymak.

b. Türk Devlet ve Toplumları arasında dostluk, kardeşlik ve iş birliğini tesis etmek.

c. Kamu yararına faaliyetlerde bulunmak, kamu yararına faaliyet sürdüren dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

ç. Türk Dünyasının birlik, bütünlük ve barış içinde bireylerin, ailelerin ve bütün vatandaşlarının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının inşasına, refah ve mutluluğuna imkânları nispetinde katkı ve hizmette bulunmak.

d. Türk konseyi üye ve gözlemci ülkelerin faaliyetlerine katılmak, iş birliği yapmak, müşterek organizasyonlar düzenlemek ve düzenlenen organizasyonlara katılmak.

e. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlık bağına bakılmaksızın Türk soyuna mensup olanların sosyal, ekonomik, kültürel, sanat ve diğer alanlarda iş birliği yaparak gelişmesine katkı sağlamak, Türk soyluların kendi kültürlerini, dilini ve tarihini öğrenmeleri ve hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal konumunun geliştirilmesi, için çalışmalar yapmak.