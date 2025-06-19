Hakan Aygün’den bomba öngörü! Özgür Özel’in Başkanlıkta son günleri mi? CHP’de kader ağlarını Kılıçdaroğlu için örüyor

Gazeteci Hakan Aygün, YouTube kanalındaki ‘Analiz’ programında CHP davasını konuştu.

Aygün, “Ben bu butlanı CHP sayesinde duydum. Daha önce mutlak butlan duymamıştım. Halbuki böyle hukuka giriş, şu bu falan da okumuştum, biraz hukuk kitabı da okumuştum var ama bu butlanı ilk kez duydum. Memlekete CHP'nin çok katkısı vardı, bir katkısı da bu butlan oldu. Halkımız et yüzü göremiyordu, hiç olmazsa CHP'liler biraz butla, sabah akşam et tartışıyorlar. Hiç olmazsa ete buta gözümüz doyuyor” dedi.

"BANA SANKİ ÖYLE OLACAK GİBİ GELİYOR"

Aygün, “Bana Özgür Bey genel başkanlıkta son heveslerini alıyor gibi geliyor. Tabii ki butlan sonrası bir kurultayda tekrar aday olabilir, onun da hakkı ama İmamoğlusuz bir evrende, İmamoğlusuz bir CHP evreninde, hele de butlan siyasi yasak olasılığını da getirirse ne olacağı bence belli olmaz. Yani bir anda devre dışı kalabilir, onun için son heveslerini alabildiği kadar alsın diye düşünüyorum. İnşallah böyle olmaz, inşallah onun istediği gibi olur ama bana sanki öyle olacak gibi geliyor.” diye konuştu.

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Hakan Aygün, “Benim anladığım Özgür Bey CHP'lileri olduğu kadar kendini de direne direne kazanacağına inandırmış. Bu sloganın da vaktinde biz çok attık. 70'lerde bu direne direne kazanma işi maalesef son yıllarda, 2000'li yıllarda tüm dünyada etkisini biraz yitirdi. Çünkü bu direnme işleri yollardan, sokaklardan biraz daha sosyal medyaya kaydı bir de” ifadelerini kullandı.

Aygün, “Kemal Bey'e niye sessiz diyorlar? Ya adam diyor ki ‘kamuoyu önünde partimi tartıştırmam.’ Diğerleri de konuş akla bizi diyorlar. Yani olayımız şu, anlamayanlar için bir daha anlatayım; bence Kemal Bey kurultayda bazı bir şeyler döndüğünü düşünüyor. Hep bir şeyler olur da bu kez ipin ucunun kaçtığını, partiye çok para işinin karıştığını düşünüyor bence. Hal böyleyken çıkıp ‘her şey harikaydı, beni çok mükemmel yediler’ diyemiyor. Keza İBB'ye de şöyle bir bakıyor, Ekrem Bey'in adamları hep arkasından çalışmış. Yani ortaya soruşturmaya konu olabilecek akçeli işler olduğundan da kuşkulanıyor. Ben de kuşkulanıyorum. Hal böyleyken, çıkıp inanmadığı şeyleri söyleyemiyor Kemal Bey ve tabii konuşmayarak aslında iyilik yapıyor. Çık inanmadığın lafları söyle, çık yalan söyle diyorlar. Ben olsam yapmam. Kemal Bey konuşmayarak aslında örtülü destek veriyor farkında değiller” dedi.

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Aygün şunları söyledi:

"ŞİMDİ BUTLAN ÇIKARSA İÇERİ KEMAL BEY'İ NASIL SOKMAYACAKLARMIŞ"

“Yani Kılıçdaroğlu’nun vicdanı bu kadarını kaldırıyor. Tabii göreve geri gelmek de isteyebilir Kemal Bey. Sever bizim siyasiler bu işleri ama bu Baykal'ın geri gelmek istemesine benzemiyor. Mesela parti darmadağın, yarısı içeride, İmamoğlu'nun aday olamayacağı belli. Butlan olursa parti sahipsiz de kalabilir. Kader onu koltuğa bir süreliğine geri dönmeye sürüklüyor. Hani kader ağlarını örüyor denir ya, kader kim ne arzularsa arzulasın ağlarını Kemal Bey için örüyor şu anda. Kader ağlarını Kemal Bey için örüyor ama öyle ama böyle. Şimdi butlan çıkarsa içeri Kemal Bey'i nasıl sokmayacaklarmış.

Allah aşkına bence Özgür Özel genel merkezin önüne direniş çadırı kurabilir ve parti meclisi olarak da orada yatabilirler. Bunu mu yapacaklar Allah aşkına. Hayır onu yine retorik yapıyorlar; sokmayız etmeyiz anlamına gelecek laflar söyleyip duruyorlar. Yok öyle bir şey kapıya binlerce kişi yığıp Kemal Bey'i mi eski genel başkanları mı içeri sokmayacaklar. İstedikleri bina olsun, genel merkez binası olsun. Yönetim, Kemal Bey neredeyse genel merkezde orada olacaktır. Butlan çıkarsa hem Kemal Bey'in suçu ne, yani kimse olayın aslına bakmıyor. Mesela eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş dava açtı diye Kemal Bey'den biliniyor. Oysa savcılığa ilk şikayetleri yapanlar Kemal Bey'in karşıtı değişimciler, hiç kimse bunu konuşmuyor. Yani benim anladığım o ki kendilerine verilen vaatler yerine gelmeyince, bu arkadaşlar tavır değiştirmişler, gitmişler mahkemeye şikayet etmişler. Bize böyle oldu, böyle yaptılar diye. Yani işi mahkemeye taşımışlar, siz misiniz bizim bize verdiğiniz vaatleri yerine getirmeyenler, biz de görürsünüz demişler. Başınıza çorap öreriz durumu.”