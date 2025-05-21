Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, U19 Gelişim Ligi'nde gol kralı oldu

Galatasaray'ın eski futbolcularından Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı Balta U19 Gelişim Ligi'nde gol kralı oldu.

22 GOL İLE GOL KRALI OLDU

Sezon başında U-17'den U-19'a yükseltilen forvet, U-19 Süper Ligi'nde çıktığı 30 maçta 22 gol ve 2 asist ile oynadı. Babası Hakan Balta defans oyuncusu olarak görev yaparken Çağrı Balta ise forvet mevkiinde forma giydi.

Galatasaray U19 bugün Fenerbahçe U19 takımı ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takım puanını 80'e çıkardı ve ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor ise Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 19 Yaş Altı Elit A Ligi'nde şampiyon oldu.