Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran'dan ilk talebini açıkladı

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç ve Sadettin Saran'ın aday olduğu seçimde sandıklar saat 17.00'de kapanacak.

Adaylığını açıklayan fakat daha sonra Saran lehine adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp, oyunu kullandıktan sonra Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

İsim vermeden seçim günü başkan Ali Koç'un canlı yayına çıkarak destek istemesini eleştiren Kutlualp, "Ben seçim günü seçmene saygımdan, demokrasiye inancımdan dolayı propaganda yapacak bir adam değilim. Bugüne kadar fikirlerimizi beyan ettik. Kongre üyelerinin vereceği karara saygı duyacağız. Onların kararını etkilemek için bugün hiçbir konuşma yapmayacağız. Ben bunu onlara karşı bir saygısızlık görürüm. Seçim yasakları diye bir şey vardır ya, seçim günü çıkıp kimse televizyonda, orada burada konuşmaz" dedi.

Hakan Bilal Kutlualp, Tivibu Spor'a özel yaptığı açıklamalarda @cigdemmgunal ve @albandemir'in sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/R00s58FC3V — Tivibu Spor (@tivibuspor) September 21, 2025

Seçimden sonra camianın birlik olması gerektiğini belirten Hakan Bilal Kutlualp, "Kim kazanırsa kazansın benim seçim burada biter, o andan sonra Fenerbahçe'nin mücadelesine katkıda bulunacağız. Kim gelirse gelsin kutuplaştırmayı bırakacaksınız" diye konuştu.

"BUNU İÇİME SİNDİREMİYORUM"

Sadettin Saran'ın kazanması halinde ilk hamlesi ne olacağı sorulan Kutlualp, şu yanıtı verdi:

"Ben seçilen başkana saygı gösteren bir adamım ama ben olsaydım ne yapardım ve Sadettin Bey'den ne arzu ederdim onu söyleyeyim, çünkü ikisi örtüşüyor. Sabah gelir gelmez ne kadar Galatasaraylı varsa kulüpten uzaklaştırsın. Fenerbahçe camiasında yeteri kadar cevher, kalifiye eleman, o kadar çok yüce insanlar var ki onlara yer açmak lazım. Ben bunu sindiremiyorum içime.

İçime sindiremediğim bir şey daha var. Burası Kadıköy buradan çıkış yoktan, Kadıköy hatırası fotoğrafına gelmek çok ağrıma gitti."