Hakan Bilal Kutlualp'den Ali Koç'a olay sözler

Fenerbahçe Yüksem Divan Kurulu'nda başkan adaylığını açıklayan eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, Sports Digitale YouTube kanalında Ali Koç hakkında konuştu.

"BİRİSİ ÇIKIP DUR DEMELİ"

Kutlualp "Fenerbahçe'nin geldiği noktada öyle bir sıkıntılı durum var ki. İleri doğru baktığımız zaman her geçen sene daha kötüleşen ve kötüleşmeye devam edecek bir perspektif çiziyor bana. Buna çıkıp birisinin sorumluluk alıp, bir dur demesi gerekiyordu. Ali Koç'un 'İmza toplansın, aday olmam' sözüne de inanmıyorum

İmza kampanyası başlatıyoruz. Wyndham otelde ücretsiz imza verebilecekleri stand kuruyoruz gelip orada notere imzalarını ücretsiz verecekler.

"BARÇA'YA SPONSOR OLDU ADAMLAR UCL KAZANAMAZ OLDU"

Dünyanın en iyi hocalarından biri bizde değil mi? Sen Mourinho'yla bile şampiyon olamamışsın. O zaman iğneyi biraz da kendine batıracaksın. Bunların kurabileceği en iyi kadro bu. Gitti Barça'ya sponsor oldu, adamlar UCL kazanamaz oldu. Arsenal taraftarıyım diyor adamlar 21 senedir kupa kazanamıyor.

2018 senesindeki seçim manifestosunda 10 madde var. Bunu okusunlar, ya 10'da 0 çeker mi bir insan? 10'da 0!" ifadelerini kullandı.