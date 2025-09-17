Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a sert tepki

Fenerbahçe başkan adaylığından Sadettin Saran lehine çekilen Hakan Bilal Kutlualp, başkan Ali Koç'un açıklamalarına tepki gösterdi.

TRT Spor canlı yayınına katılan Ali Koç, "Ben bu sene sonunda Fenerbahçe'nin susadığı şampiyonluk özlemini gidereceğinin sözünü veriyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kutlualp, Koç'un 7 senedir başkanlık görevinde olduğunu hatırlattı.

"SENİN ADAY OLDUĞUN YERDE BEN BİN KERE ADAY OLURUM"

Koç'u vaatlerini yerine getirememekle eleştiren Kutlualp, şunları söyledi:

"Mevcut Başkan 7'de 0 çekmişsin hiçbir vaadini tutamamış, hiçbir sözünü yerine getirememişsin, Kadıköy ruhunu bitirmişsin. Senin aday olduğun yerde ben bin kere aday olurum bin kere. Kaç kez aday olmayacağım dedin sözünü her zaman olduğu gibi yedin. Koltuğa bu kadar sarılman niyedir ki... He bu arada adaylıktan çekildim niye bu endişen."

Ali Koç'un "7 yıllık sürede başarısız olduğumu düşünmüyorum" sözlerine de tepki gösteren Hakan Bilal Kutlualp, "Zaten sorun da bu..." ifadelerini kullandı.

KONGRE ÜYELERİNE ÇAĞRI

Başka bir paylaşım daha yaparak kongreye katılım çağrısı yapan Kutlualp, "Büyük Fenerbahçe taraftarını temsil eden kıymetli kongre üyeleri kutsal görevimiz olan oy kullanma işlemini yerine getirelim. Fenerbahçe tarihinin bu en hayati sayılabilecek kongresine katılım gösterip, büyük Fenerbahçe'nin kimseye muhtaç olmadığını halkın takımı olduğunu gösterelim" dedi.

