Hakan Çalhanoğlu açılışı yaptı, Inter fark attı

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Inter, Lazio'yu Olimpico'da 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Milano ekibinin yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 1 asistle maçta önemli bir rol üstlendi.

HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTIYLA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

İlk yarının sonlarına doğru, 41. dakikada Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Çalhanoğlu'nun bu golünün ardından, 45. dakikada Federico Dimarco farkı 2'ye çıkararak skoru 2-0 yaptı.

İKİNCİ YARIDA İNTER’İN FIRTINASI DEVAM ETTİ

İkinci yarıya da hızlı başlayan Inter, 51. dakikada Nicolo Barella'nın ceza sahası dışından attığı golle skoru 3-0'a getirdi. 53. dakikada ise Denzel Dumfries kafayla topu filelere gönderdi ve farkı 4’e çıkardı. Kalan dakikalarda Carlos Augusto ve Marcus Thuram da gol atarak Inter’in zaferini perçinledi.

INTER, ZİRVE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDI

Bu galibiyetle Inter, puanını 34’e çıkararak Serie A zirvesi için önemli bir adım attı. Hakan Çalhanoğlu, 63. dakikada yerini Kristjan Asllani’ye bırakmadan önce hem gol attı hem de asist yaptı.

LAZIO SON 3 MAÇTA İKİNCİ MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Son 3 maçında ikinci mağlubiyetini alan Lazio ise 31 puanda kaldı ve takipteki yerini koruyor. Bir sonraki hafta Inter, Como'yu evinde konuk edecek.