Hakan Çalhanoğlu Arda’yı Inter’de görmek istiyor

Kaynak: AA
Hakan Çalhanoğlu Arda’yı Inter’de görmek istiyor

A Milli Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında konuştu. Yıldız oyuncu, Arda'yı Inter’de görmek istediğini dile getirdi.

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in sezon sonunda takımda ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor. Milli oyuncu hakkında çıkan son iddialara göre Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter transfer etmek istiyor. Arda ile Alman kulüplerinin de listesinde olduğu belirtiliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN ARDA’YA DESTEK

A Milli Takım’ın kaptanı ve Inter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’ndan Arda Güler’e destek geldi. Tecrübeli oyuncu Macaristan maçı sonrası yaptığı açıklamada Arda’yı Inter’de görmek istediğini ifade etti.

Arda’yı çok sevdiğini herkesin bildiğini belirten Hakan, "Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden de fazla karışmak istemiyorum çünkü sonuçta kendisi bilir. Tabii ki önerim daha fazla oynaması, hak ediyor. İnşallah gelir ama henüz doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum." İfadelerini kullandı.

Arda’nın Real Madrid’deki geleceğinin sezon sonunda belli olacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Son Haberler
Rusya'da petrol deposunda çıkan yangın 10 bin metrekare alana yayıldı
Rusya'da petrol deposunda çıkan yangın 10 bin metrekare alana yayıldı
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Seferler tüm istasyonlar için açıldı
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Seferler tüm istasyonlar için açıldı
İkramiye bekleyen emekliye büyük şok! Tarih ertelendi...
İkramiye bekleyen emekliye büyük şok! Tarih ertelendi...
Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
Otomobilden açılan ateşle yaralandı
Otomobilden açılan ateşle yaralandı