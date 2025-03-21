Hakan Çalhanoğlu Arda’yı Inter’de görmek istiyor

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in sezon sonunda takımda ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor. Milli oyuncu hakkında çıkan son iddialara göre Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter transfer etmek istiyor. Arda ile Alman kulüplerinin de listesinde olduğu belirtiliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN ARDA’YA DESTEK

A Milli Takım’ın kaptanı ve Inter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’ndan Arda Güler’e destek geldi. Tecrübeli oyuncu Macaristan maçı sonrası yaptığı açıklamada Arda’yı Inter’de görmek istediğini ifade etti.

Arda’yı çok sevdiğini herkesin bildiğini belirten Hakan, "Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden de fazla karışmak istemiyorum çünkü sonuçta kendisi bilir. Tabii ki önerim daha fazla oynaması, hak ediyor. İnşallah gelir ama henüz doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum." İfadelerini kullandı.

Arda’nın Real Madrid’deki geleceğinin sezon sonunda belli olacağı gelen haberler arasında yer alıyor.