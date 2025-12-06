İtalya Serie A'nın 14. haftasında zirve yarışını sürdüren Inter, ligin dişli takımlarından Como'yu ağırladı.
MARTINEZ GOL PERDESİNİ ERKEN AÇTI
İlk yarıyı Lauturo Martinez'in 11. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan Inter, ikinci yarıda farka koştu.
THURAM FARKI ARTIRDI, HAKAN FİŞİ ÇEKTİ
Karşılaşmanın 59. dakikasında Marcus Thuram farkı 2'ye çıkarırken 81'de sahneye çıkan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, attığı golle Como'nun tüm umutlarını yok etti.
INTER KRİTİK MAÇTA FARKLI GALİBİYET ALDI
Mücadelede son sözü 86. dakikada Carlos Augusto söyledi ve Inter sahasında Como'yu 4-0 mağlup ederek kritik maçta önemli bir galibiyete imza attı.
DERBİ YENİLGİSİNDEN SONRA 2'DE 2
Milan'a karşı kaybettiği derbinin ardından ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Inter puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
COMO'NUN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Serie A'da 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fabregas yönetimindeki Como ise 24 puanda kaldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU GOL KRALLIĞI İDDİASINI SÜRDÜRDÜ
Ligde 4 maç sonra ağları havalandıran Hakan Çalhanoğlu gol sayısını 6'ya yükseltti. Son haftalarda performansının düşüşe geçtiğine yönelik eleştirilere maruz kalan 31 yaşındaki A Milli Takım kaptanı, Serie A'da gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.
BU SEZON 17 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI
İtalya Serie A'da gol krallığı koltuğunda Inter kaptanı Lauturo Martinez 14 maçta attığı 7 golle ilk sırada yer alırken Hakan Çalhanoğlu 6 golle takım arkadaşını izledi.
Bu sezon toplamda 17 maçta Inter formasını terleten Hakan Çalhanoğlu 7 gol, 3 asistle şimdiden çift haneli skor katkısı (10 gol katkısı) vermeyi başardı.