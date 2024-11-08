Hakan Çalhanoğlu dev kulüplerin takibinde. Son kararını verdi

Inter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu dev kulüplerin takibinde olmaya devam ediyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre sezon başında transfere çok yaklaşan Bayern Münih’in Hakan’dan vazgeçmedi.

Alman devinin takibi devam ederken yıldız oyuncu ile ilgilenen son kulübün Manchester City olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodri'nin geri dönüşüyle ilgili bazı şüpheleri olduğu ve Bayern Münih kadar olmasa da Hakan'a ilgi gösterdiği ve 30 yaşındaki futbolcunun durumunun takip edildiği kaydedildi.



Inter'in ise yaz transfer döneminde Bayern Münih'in ilgisine rağmen satmaya yanaşmadığı Hakan Çalhanoğlu konusunda 45 milyon euro'luk bir teklife, "Evet" diyebileceği iddia edildi.



SON KARARINI VERDİ



Hakan'a yakın kaynaklara dayandırılan bilgide, milli futbolcunun da artık yeni bir mücadeleye hazır olduğu ve bu durumun transferi etkileyebileceği vurgulandı.



Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.



Inter'de bu sezon 11 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 3 kez gol sevinci yaşadı.