Fenerbahçe'den 19.07 bombası: Hakan Çalhanoğlu

Sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci bitiren Fenerbahçe transferde sürpriz bir hamle yaptı. 19.07 Fenerbahçeliler Günü'nde sarı lacivertlilerin Inter'de forma giyen Türkiye A Milli Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu için girişimlere başladı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Uğur Karakullukçu'nun YouTube yayınına bağlanarak yaşananları şöyle anlattı: "Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu’nu aramış. 'Bize gelir misin ?' demiş. Hakan Çalhanoğlu, 'Türkiye’ye dönmek istiyorum kulüple anlaşırsanız sorun yok” yanıtını vermiş. İnter 35 milyon euro istiyor. Hakan Çalhanoğlu ise 7 milyon euro artı bonus kazanıyor."

TRT Spor ise Ali Koç'un Jose Mourinho ile görüşüp onayını aldıktan sonra Fenerbahçe'nin kaptanlığını Hakan Çalhanoğlu'na önerdiğini belirtti.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi gündemi kısa sürede kapanmıştı. Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, sarı-kırmızılı kulüple görüşmelerin yapıldığını ancak bir sonuca varılamadığını açıklamıştı. Eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın ise X'te yaptığı paylaşımda "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun" dedi.