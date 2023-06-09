Hakan Çalhanoğlu: Final için gururlu ve mutluyum

Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları;

-Üzerimde baskı hissetmiyorum. İlk maçımızda Barcelona'yı yenince hem bana hem de takıma büyük öz güven geldi. Burada olmak ayrı bir gurur, bunun keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Küçüklüğümden beri bu kupayı kazanmak istiyorum. İnşallah nasip olur. Çok rahatım, hiçbir baskı hissetmiyorum.

-Takım arkadaşlarım buradaki trafiğe çok şaşırdı. İstanbul çok büyük bir şehir, 16 milyon kişi yaşıyor. Zaman zaman arkadaşlarıma anlatıyorum. İlkay ağabeyle henüz konuşmadım ama çok sevdiğim ve örnek aldığım bir oyuncu. İki Türk yarın final oynayacak. Biri Alman biri Türk Milli Takımı'nda ama fark etmez, ikimizin de kalbi Türk'tür.

-Bu finali ülkemde oynayacağım için çok mutluyum. Eminim ki ülkem arkamdadır ve dualarını eksik etmeyecektir. İnşallah bu kupayı kazanan ilk Türk oyuncu olacağım. En iyi şekilde hem kendimizi hem de Inter'i temsil etmek istiyoruz.

-Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Karşı takım da buna hazırlıkdır muhtemelen. Onları oldukça iyi analiz ettik. Önemli olan bizim kendi oyunumuzu oynamamız. Rakibimiz güçlü ama onlara direnç göstermeye çalışacağız. Onları zor duruma düşürmeye ve planlarını bozmaya uğraşacağız. İstanbul'da oynayacak olmak benim için çok özel bir durum. Finalin tamamen keyfini çıkarmak istiyorum. En iyi performansımızı göstermek zorundayız. Türklerin beni destekleyeceğini düşünüyorum çünkü ben Türk Milli Takımı için oynuyorum.

-Üzerimde baskı hissetmiyorum. İlk maçımızda Barcelona'yı yenince hem bana hem de takıma büyük öz güven geldi. Burada olmak ayrı bir gurur, bunun keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Küçüklüğümden beri bu kupayı kazanmak istiyorum. İnşallah nasip olur. Çok rahatım, hiçbir baskı hissetmiyorum.

-Manchester City'yi favori göstermeleri bizim için bir avantaj. Üzerimizde hiç baskı hissetmiyoruz. Hepimiz çok konsantreyiz. Çıkıp oyunumuzu oynayacağız.

-4 tane dil biliyorum. Bu benim için çok önemli. İnşallah milletim gurur duyar. Dualarını esirgemeyeceklerdir inşallah. Onları sahada gururlandırmak isityorum. Hamit Altıntop bana 'Bu kupayı kaldıracaksın, bunu başaran ilk Türk oyuncu olacaksın.