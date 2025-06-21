Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Inter'den açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Inter'den açıklama

Inter teknik direktörü Cristian Chivu, ismi transferde Galatasaray'la anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Inter bu akşam Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds ile karşı karşıya gelecek. Milano ekibinde teknik direktörü Cristian Chivu, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sebebiyle bu akşamki maçta oynayamayacağını belirterek şunları söyledi:

"Hakan bu takımın liderlerinden biri. Şu an sakatlığı nedeniyle oynamıyor ama takıma olan bağlılığı üst düzey. transfer konusunu kendisiyle konuşmadım, o yüzden neyin doğru neyin yanlış olduğunu da bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla tamamen takıma ve turnuvaya odaklı. En kısa sürede sahalara dönmek için elinden geleni yapıyor."

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray resmen istediİtalyanlar duyurdu! Galatasaray resmen istedi

Hakan Çalhanoğlu'nun parası bu transferden çıkacak!Hakan Çalhanoğlu'nun parası bu transferden çıkacak!

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme: Dursun Özbek telefon konuşmasını anlattıHakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme: Dursun Özbek telefon konuşmasını anlattı

Son Haberler
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘kira bedeli’ kararı!
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘kira bedeli’ kararı!
Otları temizlemek için yaktığı ateş, komşusunun evini yaktı
Otları temizlemek için yaktığı ateş, komşusunun evini yaktı
Kuşadası’nda yangın paniği
Kuşadası’nda yangın paniği
Galatasaray ile adı geçmişti! Robert Lewandowski'den açıklama
Galatasaray ile adı geçmişti! Robert Lewandowski'den açıklama
İstanbul sahilinde esrarengiz ceset! Kadın kayalıklarda bulundu
İstanbul sahilinde esrarengiz ceset! Kadın kayalıklarda bulundu