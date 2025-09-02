Hakan Çalhanoğlu gelişmesi! Inter resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Çalhanoğlu gelişmesi! Inter resmen açıkladı

Inter Hakan Çalhanoğlu ile ilgili kararını resmen açıkladı. İtalyan devi, milli yıldızı Şampiyonlar Ligi listesine yazdı.

Inter'in Şampiyonlar Ligi kadro listesi belli oldu. Transferin son günlerinde ismi Galatasaray ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu da Şampiyonlar Ligi listesinde yer aldı. Ayrıca Manchester City'den kiralanan Akanji de listeye eklendi.

Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği kadro şu şekilde:

Kaleci: Sommer, Martinez, Di Gennaro.

Savunma: Acerbi, Akanji, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, De Vrij, Dimarco, Dumfries.

Orta saha: Barella, Çalhanoğlu, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Mkhitaryan, Sucic, Zielinski.

Forvet: Bonny, Esposito, Lautaro Martinez, Thuram.

Son Haberler
Galatasaray İlkay Gündoğan'ı KAP'a bildirdi: İşte transferin detayları!
Galatasaray İlkay Gündoğan'ı KAP'a bildirdi: İşte transferin detayları!
G.Saray ve F.Bahçe'nin hedefindeydi! Atalanta Lookman için kararını verdi
G.Saray ve F.Bahçe'nin hedefindeydi! Atalanta Lookman için kararını verdi
Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 38 tutuklama
Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 38 tutuklama
CHP’yi yasa boğan ölüm! Kadın başkan için gözyaşları sel oldu...
CHP’yi yasa boğan ölüm! Kadın başkan için gözyaşları sel oldu...
Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni reklam filmini paylaştı!
Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni reklam filmini paylaştı!