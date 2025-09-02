Hakan Çalhanoğlu gelişmesi! Inter resmen açıkladı

Inter'in Şampiyonlar Ligi kadro listesi belli oldu. Transferin son günlerinde ismi Galatasaray ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu da Şampiyonlar Ligi listesinde yer aldı. Ayrıca Manchester City'den kiralanan Akanji de listeye eklendi.

Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği kadro şu şekilde:

Kaleci: Sommer, Martinez, Di Gennaro.

Savunma: Acerbi, Akanji, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, De Vrij, Dimarco, Dumfries.

Orta saha: Barella, Çalhanoğlu, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Mkhitaryan, Sucic, Zielinski.

Forvet: Bonny, Esposito, Lautaro Martinez, Thuram.