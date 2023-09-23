Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor

Editör: Ufuk Cingöz

İtalya Serie A'da Inter, 5. hafta mücadelesinde Empoli'ye konuk olacak.

Sakatlığı dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Sociedad maçını kaçıran Hakan Çalhanoğlu, formasına kavuşuyor.

Milli yıldızın Empoli karşısında forma giymesi planlanıyor.

İtalyan basınında geçen haberlere göre Hakan için, "Geri dönüyor ve orta sahanın kontrolünü tekrar alacak.

Çalhanoğlu, Inter'e daha fazla denge, kompaktlık ve tehlike vadediyor'' ifadeleri kullanıldı.

Inter'de bu sezon 4 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol atma başarısı gösterdi.