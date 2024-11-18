Hakan Çalhanoğlu: 'Her şey elimizde, yarınki maç çok önemli'

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Karadağ ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi maçından önce yaptığı açıklamalarda, takımın lider konumunu koruduğunu vurguladı. Çalhanoğlu, "Burada kalmayı tercih ettim. Takımı yalnız bırakmamak adına elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, yarın TSİ 22.45'te Karadağ ile karşılaşacak. Podgorica Şehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Hakan Çalhanoğlu, Galler maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça katılamayacağını ancak takım arkadaşlarının yanında kalmayı tercih ettiğini açıkladı. Inter'in başkanının kendisini aradığını belirten Çalhanoğlu, "Eski sakatlığım geri geldi, ama şükürler olsun ki yırtık yok" dedi.

Galler maçında güzel bir oyun sergilediklerini ancak galibiyeti elde edemediklerini ifade eden Çalhanoğlu, "Hala lideriz, her şey elimizde. Yarınki maç çok önemli, inşallah galibiyetle döneriz" şeklinde konuştu.

Takımın birlikteliğine vurgu yapan Çalhanoğlu, son dönemlerde yaşanan eleştirilere rağmen kaptan olarak sorumluluk aldığını belirtti. "11 yıllık Milli Takım kariyerim boyunca her türlü duyguyu yaşadım. Hocamızın burada kalmasını istedik ve o da bizimle birlikte olduğu için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Karadağ Teknik Direktörü Prosinecki'nin, "Hakan Çalhanoğlu, Türk Milli Takımı'nın motoru" sözlerini hatırlatan kaptan, bu övgüyü almakta mutluluk duyduğunu belirterek, "Teşekkür ederim, benim için çok değerli" dedi.