Hakan Çalhanoğlu için rekor bonservis masada. Tarihe geçecek

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Hakan Çalhanoğlu için rekor bonservis masada. Tarihe geçecek

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu dev kulübün radarından düşmüyor. Milli oyuncu için rekor bonservisin masada olduğu öğrenildi.

Inter’in son dönemdeki başarılarında önemli payı olan Hakan Çalhanoğlu için sezon başında Bayern Münih devreye girse de transfer gerçekleşmemişti. Alman devinin, milli oyuncunun yerine aldığı Joao Palhinha ise beklentilerin altında kaldı.

Portekizli oyuncu ilk 11’e girmekte zorlanınca Alman devi için ara transfer kaçınılmaz hale geldi.

Çıkan son haberlere göre, Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girmeye hazırlanıyor. Inter’in Hakan’ın gidişine 50 milyon euroluk bir bedelle ikna olabileceği belirtiliyor.

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi durumunda Hakan Çalhanoğlu en pahalı Türk futbolcu olacak.

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