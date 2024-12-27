Hakan Çalhanoğlu Inter’de kalıp kalmayacağını açıkladı

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten aldığı teklifi anlattı. Milli futbolcu, Inter'deki geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Kariyerini Inter'de tamamlamak istediğini dile getiren Çalhanoğlu, "Kariyerimi Inter'de bitirmek ister miyim? Umarım öyle olur. Bu benim umdum. Ayrıca artık o kadar de genç değilim. Futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz. Ne olacağını bilmiyorum ama mümkün olduğu kadar uzun kalacağım" şeklinde konuştu.

Bayern Münih'ten aldığı teklife değinen Hakan Çalhanoğlu, "Avrupa Şampiyonası vardı ve menajerim bana bir şey söylemedi. Sonra beni arayıp seçenekler olduğunu söyledi. Ona benle değil, Inter'le konuşması gerektiğini söyledim. 'Ben sadece onların isteklerine göre hareket edeceğim.' dedim" ifadelerini kullandı.

Bugünlere gelmesinde Inter'in önemli bir yer kapladığını aktaran Çalhanoğlu, "Bunun her şeyden önce hayatımda büyük bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim çünkü Milano'dan buraya taşınmak kolay değil ama geçmişte bile Inter'i her zaman sevmiştim. Burada olağanüstü bir başlangıç yaptım. Inter şu anki oyuncu olmamı sağladı" dedi.

İtalya Serie A'daki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan milli futbolcu, "Her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve sonucunu göreceğiz. Şimdi Cagliari'ye odaklandık ve ardından Süper Kupa'yı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.