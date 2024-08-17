Hakan Çalhanoğlu Inter'de şoku yaşadı

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Hakan Çalhanoğlu Inter'de şoku yaşadı

Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'daki ilk maçında Genoa'ya takıldı.

İtalya Serie A’nın ilk haftasında Genoa ile Inter, Luigi Ferraris Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Genoa, 20. dakikada Alessandro Vogliacco’nun golüyle öne geçti. Son şampiyon Inter, 30. dakikada Marcus Thuram’ın golüyle skora dengeyi getirdi. Thuram, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını öne geçirdi.

90+4. dakikada penaltı kaçıran Junior Messias, 90+6’da attığı golle skoru eşitledi.

Inter forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11’de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla iki takım da lige 1’er puanla başladı. Inter, gelecek hafta Lecce’yi ağırlayacak. Genoa ise Monza’ya konuk olacak.

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