Hakan Çalhanoğlu isyan etti. Kime 'Öfkeliyim' dedi

Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Ermenistan maçından sonra konuştu.

Hakan Çalhanoğlu isyan etti. Kime 'Öfkeliyim' dedi

Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Ermenistan maçından sonra çok öfkeli olduğunu söyledi.

Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi desteklediler. Bahane bulmayıp şunu söylemem gerekiyor; saha, zemin kötüydü ama mutlu muyum, değilim. Öfkeliyim.

İlk yarı maçı bitirmemiz gerekiyordu. Şansları bulduk. Yine de lideriz. Artık önümüze bakmamız gerekiyor, daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit hatalar yaptık.

İtalya'dan geldim, motiveyim, moralim bozuluyor ama unutmam da gerekiyor. Bertuğ'yu tebrik ediyorum, nice maçları olur inşallah.

Sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Ermenistan'ı evde yenemiyorsan bazı şeyleri düzeltmen ve daha konsantre olman gerekiyor. Bu maçı alıp rahatlayabilirdik."

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