Hakan Çalhanoğlu ortaladı, Inter golleri attı

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Inter Ajax deplasmanında kilidi A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun ortalarıyla açtı.

Karşılaşmanın 42'inci dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden kestiği adrese teslim ortada Marcus Thuram ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

⚽Hakan Çalhanoğlu'ndan adrese teslim orta, Thuram'dan net bir kafa vuruşu! pic.twitter.com/jOdUuT2xgs — TRT Spor (@trtspor) September 17, 2025

Bu golle devreye 1-0 önde giren Inter ikinci yarıya da aynı iş birliğiyle hızlı başladı. Hakan Çalhanoğlu 47'de bir kez daha köşe vuruşunda topu Marcus Thuram ile buluşturdu. Fransız yıldız da farkı 2'ye çıkaran golü attı.