Hakan Çalhanoğlu ortaladı, Inter golleri attı

Inter, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu ve Marcus Thuram iş birliğinde 2 gol buldu.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Inter Ajax deplasmanında kilidi A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun ortalarıyla açtı.

Karşılaşmanın 42'inci dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden kestiği adrese teslim ortada Marcus Thuram ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Bu golle devreye 1-0 önde giren Inter ikinci yarıya da aynı iş birliğiyle hızlı başladı. Hakan Çalhanoğlu 47'de bir kez daha köşe vuruşunda topu Marcus Thuram ile buluşturdu. Fransız yıldız da farkı 2'ye çıkaran golü attı.

