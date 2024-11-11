Hakan Çalhanoğlu Serie A’da ilk kez yaşadı. ‘Herkesten özür dilerim’ dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Çalhanoğlu Serie A’da ilk kez yaşadı. ‘Herkesten özür dilerim’ dedi

Inter’in Napoli ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Serie A’da ilk kez penaltı kaçırdı. Yıldız oyuncu maç sonu yaptığı açıklamada taraftarlardan özür diledi.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında, Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, konuk ettiği lider Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Misafir takım, 23. dakikada Scott McTominay'in golüyle 1-0 öne geçerken, Hakan 43. dakikada ceza sahası dışından attığı mükemmel şutla takımına eşitliği getirdi.

Milli futbolcu, 74. dakikada ise takımı adına bir penaltıdan yararlanamadı. Inter bu sonuçla 25 puanla 4. sırada kalırken, 26 puanlı Napoli'den liderliği devralma şansını kaçırdı. Milli futbolcu böylece İtalya’da futbol oynamaya başlamasından bu yana ilk kez penaltı kaçırdı.

Maçın ardından açıklama yapan Çalhanoğlu taraftarlardan özür diledi. Yıldız oyuncunun açıklamaları şöyle:

"İlk kez penaltı kaçırdım. Bu daha önce de olabilirdi ya da daha sonra olacaktı ama Napoli'ye karşı oynadığımız maçta olduğu için üzgünüm. Çünkü bu bizim için çok önemli bir maçtı. Ancak düşmemem ve şimdi hemen kalkmam lazım çünkü şampiyonluk yolu uzun bir maraton.

Bu maçta Napoli'nin savunmacıları çok iyiydi. Serie A'da birçok takım güçlendi, yeni oyuncular transfer ettiler. Şampiyonluk mücadelesi uzun ve biz de o mücadelede olmak istiyoruz. 2-3 günde bir oynamak kolay değil ama bugün bile sahada elimizden geleni yaptık ve denedik."

Son Haberler
Piyasalarda gün ortası: Altın ve dövizde son durum ne?
Piyasalarda gün ortası
Fenerbahçe gol yemeden kazanıyor. Ligde en az gol yiyen takım oldular
Fenerbahçe gol yemeden kazanıyor. Ligde en az gol yiyen takım oldular
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Uçaktan indiği gibi...
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Uçaktan indiği gibi...
Demokrat Parti kongresiyle ilgili Cemal Enginyurt'tan tepki geldi!
Demokrat Parti kongresiyle ilgili Cemal Enginyurt'tan tepki geldi!
Donald Trump göçmenlik politikalarını sertleştiriyor: ABD sınırları tekrardan Tom Homan'a emanet
Donald Trump göçmenlik politikalarını sertleştiriyor: ABD sınırları tekrardan Tom Homan'a emanet