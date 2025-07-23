Hakan Çalhanoğlu sessizliğini bozdu: Transfer iddialarına net yanıt!

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyordu.

Transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken sessizliğini koruyan tecrübeli oyuncu, Inter'e dönmesinin ardından hakkında çıkan söylentilere yönelik açıklamalarda bulundu.

INTER'DE MUTLUYUM

Hakan Çalhanoğlu, "Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim.

Mutluyum, Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak." dedi.

LAUTARO İLE KONUŞTUM

Ayrıca Lautaro Martinez'le de arasında sorun olmadığını ifade eden Hakan Çalhanoğlu, "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde, bu da çok normal. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık." ifadelerini kullandı.