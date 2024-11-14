Hakan Çalhanoğlu Süper Lig’e transferinin nasıl iptal olduğunu anlattı

Inter’in ve A Milli Takım’ın yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu sezon başından bu yana oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bıraktı. Milli Takım’ın kaptanlığını da yapan tecrübeli oyuncunun adı daha önce Süper Lig kulüpleri ile anılsa da sonrasında Inter’in yolunu tutmuştu.

Tecrübeli oyuncu, Milan’dan ayrılmadan önce Galatasaray’dan teklif geldiğini ancak transferin gerçekleşmediğini itiraf etti. TV 8,5’a konuşan Çalhanoğlu, transferin neden gerçekleşmediğini şöyle anlattı:

"Bir ara Türkiye'ye dönme fırsatım vardı. Milan'dayken. Ancak o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı. Olmadı. Şu an Inter'deyim. Inter ile sözleşmemi uzattım 2027'ye kadar. İleride ne olur bilemiyorum. Şimdi bir şey söylesem yanlış olur. Kimseyi de ümitlendirmek istemiyorum."

ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ KAZANMAK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi’ni kazanma hedefleri olduğunu ve kaybettikleri için çok üzüldüklerinin altını çizen Çalhanoğlu, "Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sistem çok değişti. Arda Güler kazandığı için mutlu oldum. Sonuç olarak kupayı bir Türk kazandı. İnşallah bize de nasip olur” ifadelerini kullandı.

"KENAN'A DİKKAT EDİN DEMİŞTİM"

Inter’in Juventus ile 4-4 berabere kaldığı maç öncesi takım arkadaşlarını Kenan Yıldız konusunda uyardığının altını çizen yıldız oyuncu, "Ben Juventus maçından önce bizim oyunculara söyledim, 'Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın' dedim. Çok ciddiye almadılar sonra da maçı çeviren oyuncu oldu. Ben arkadaşlarıma maçın ardından 'ben size demiştim' dedim. İtalya'da aldığı değeri, onlara vermiş olduğu güveni, bunu yaşaması çok güzel bir şey. İtalya'da bize çok değer veriyorlar” şeklinde konuştu.