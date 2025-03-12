Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti: Bunu yapan başka Türk oyuncu yok

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmesinin rövanş maçında Inter, sahasında Feyenoord'u ağırladı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan İtalyan ekibi, evindeki mücadeleden de 2-1'lik sonuçla galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Inter'in çeyrek finaldeki rakibi, Leverkusen'i eleyen Bayern Münih oldu.
Inter'i galibiyete taşıyan goller; 8. dakikada Marcus Thuram ve 51. dakikada penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Feyenoord'un tek golünü ise 42. dakikada penaltıdan Jakub Moder kaydetti.
HAKAN ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ
Inter'i galibiyete taşıyan golün sahibi Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol ve asistte 10'un üzerinde katkı sağlayan ilk Türk futbolcu oldu. 51. dakikada golünü atan Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin 61. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.