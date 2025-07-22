Hakan Çalhanoğlu transferi için gazeteciler birbirine girdi: Mobbing

Türkiye A Milli Takımı'nın kaptanı ve Inter futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor. Geçmişte Galatasaray'a sempati duyduğunu gizlemeyen futbolcuyu Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Hakan Çalhanoğlu transferindeki son durumu şöyle açıkladı: "Çalhanoğlu’nu Fenerbahçe’ye getirme isteği başkan Ali Koç'a ait. Fenerbahçe’nin resmi teklif yapıp yapmayacağına karar vermesi gerek. Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler şu anda İstanbul’da. Hakan ise tatil için aynı kentte. Galatasaray 10 milyon euro teklif yaptı. Inter bunu masaya oturmadan reddetti. Fenerbahçe için Hakan Çalhanoğlu'nun transferi öncelikli değil. Önce eksik mevkilerini bir an önce güçlendirmek istiyorlar. Fenerbahçe'nin önceliği forvet hattına bir transfer. Jhon Duran transferi gerçekleşti ama daha çok gol ve asist katkısı verecek bir isim arıyorlar. Ayrıca savunmaya da bir takviye planlanıyor. Fenerbahçe'nin Hakan için Inter'e resmi teklif yapıp yapmayacağına henüz karar verilmiş değil. Inter'e resmi teklif yapılmamasının en önemli nedeni de bu. Başkan Ali Koç'un Hakan'ı Fenerbahçe'ye getirme hayali var."

Transferde bu gelişmeler yaşanırken Hakan Çalhanoğlu için gazetecilerin yaptığı paylaşımlar tartışma yarattı. Gece Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen Burhan Can Terzi, milli futbolcunun kızının babasını arayarak Fenerbahçe'ye gitmemesini istediğini söyledi. Terzi şöyle konuştu: "Hakan Çalhanoğlu'nun büyük evladı babasını arayarak 'Baba biz Galatasaraylıyız, başka takıma gitme' dedi. Masada gözyaşları falan oluyor devamında."

Yine Galatasaray'a yakın bir muhabir olan Safa Kaan sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Tarihe Not: 22.07.2025. 'Benim kalbim sarı-kırmızı atıyor. Ben Galatasaraylıyım. Türkiye’de başka takımda forma giymem.' Hakan Çalhanoğlu, Türkiye’de Galatasaray’dan başka bir takımda forma giymeyecek. Menajerinden kısa sürede açıklama bekliyorum."

Bu açıklamaların ardından Fenerbahçeli olduğunu gizlemeyen gazeteci Yağız Sabuncuoğlu şunları söyledi: "Baskı yapıyorlar açıklama yaptırtmak için. Uğurcan'a da medyada aynı muamele yapıldı, şimdi de Hakan'a yapılıyor. İnanılmaz. Buna kayıtsız kalmamak lazım. Korumak lazım, bu oyuncular A Milli Takım oyuncuları."

Yine Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen İrfan Yirmibeş de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Hakan Çalhanoğlu'nun küçük çocuklarını transfer süreciyle ilgili haber malzemesi yapmak gerçekten inanılmaz. Neymiş babasına F.Bahçe'ye gitme demiş. Hakan Çalhanoğlu'na yapılan baskı ve mobbing'in en güzel örneği."

Sonuç olarak Hakan Çalhanoğlu transferi bir süre daha gündemdekini yerini koruyacağa benziyor.