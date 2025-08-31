Hakan Çalhanoğlu transferin fitilini ateşledi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi: Yeşil ışığı yaktı

Galatasaray ile adı anılan isimlerden Hakan Çalhanoğlu, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Inter ile sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray gelmek istediğini söyledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'I İSTİYOR

Hakan Çalhanoğlu, 343 Digital'e yaptığı açıklamada "Şu an Inter'in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray'da forma giymeyi çok isterim." dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU FEDAKARLIĞA HAZIR

31 yaşındaki milli futbolcu ayrıca "Bu konuda yıllık ücretim problem yaratırsa, bana düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Hatta şunu da söyleyeyim: Sayın Başkan Dursun Özbek neyi takdir ederse benim yıllık ücretim o olur. Dursun Başkan'ın bir telefonu bana yeter." ifadelerini kullandı.



Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ile ilgili sözlerini "Menajerim Gordon Stipic, UEFA şartlarının elverdiği ölçüde, bonservisimin makul bir rakam ve ödeme planına çekilmesi için Inter'le görüşmeye hazır" şeklinde tamamladı.

