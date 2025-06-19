Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme: Dursun Özbek telefon konuşmasını anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme: Dursun Özbek telefon konuşmasını anlattı

Galatasaray'a transferi gündemde olan Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili Başkan Dursun Özbek'ten açıklama geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aralarında geçen konuşmayı anlatan Özbek şunları söyledi:

"Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yanlış anlaşılan bir konuşma var. Göz bebeğimiz, Milli Takım'ın kaptanı, başarılı ve önemli bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister. Onunla ilgili görüşmem transfer değildi. Bir arkadaşımla oluşurken, bir grup vardı ve Hakan ile telefonda görüşüyorlardı. 'Galatasaray Başkanı da yanımda ve merhabalaşmak istiyor' dedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi, ben de sağlığını sordum, başarılar diledim. Onun ağabeyi gibiyim. Böyle bir imkan doğduğu zaman görüşür ve başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi."

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