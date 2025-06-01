Hakan Çalhanoğlu Türk futbol tarihine geçti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), ilk defa kupayı kaldırma başarısı gösterdi ve 5-0'lık skorla finalde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.

HAKAN YİNE FİNALDEN DÖNDÜ

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, final maçında ilk 11'de sahaya çıkarak "Devler Ligi" finalinde 2 kez forma giyen ilk milli futbolcu oldu. Buna rağmen Hakan, 2 finalde de kupayı kaldırma başarısı gösteremedi.

Milli futbolcu, daha önce Şampiyonlar Ligi finalinde 2022-2023'te yine Inter formasıyla sahaya çıkmış ancak Manchester City karşısındaki finali kaybetmişti.

İLK KAZANAN ARDA GÜLER OLMUŞTU

Geçen sezon, Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcu Arda Güler'in de kadrosunda yer aldığı Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

Arda Güler bu zaferle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sevinci yaşayan ilk A milli futbolcu oldu. 20 yaşındaki milli futbolcu, final maçında süre alamamış ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamadı.

Türk asıllı Alman futbolculardan Mehmet Scholl ve Emre Can Bayern Münih ile, İlkay Gündoğan ise Manchester City ile kupa sevinci yaşamıştı.

Devler Ligi'nde krallık paylaşıldı

Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i beş golle geçti