Hakan Çalhanoğlu yıkılıyor, bir kent alev alev yanıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA

İtalya'da nefes nefese geçen şampiyonluk yarışının kazananı Napoli oldu. Cagliari'yi 2-0 yenen Conte'nin öğrencileri Serie A'da mutlu sona ulaştı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Şampiyonlar Ligi finalisti Inter ise Como'yu 2-0 devirmesine rağmen ikinci sırada kaldı.

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasına Inter'in bir puan önünde giren Napoli, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup ederek 82 puanla şampiyon oldu.

İtalya Serie A'nın son haftasında lider Napoli, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 42. dakikada Scott McTominay'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. 51. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle skoru 2-0 yapan Napoli, sahadan galibiyetle ayrıldı üçüncü şampiyonluğunu ilan etti.

4. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Teknik direktör Antonio Conte, ilk yılında Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.
Napoli ligde daha önce 1986-87, 1989-90 ve 2022-2023 sezonlarında da şampiyonluğa ulaşmıştı. En yakın takipçisi Inter ise deplasmanda Como'yu 2-0 yenerek liderin bir puan gerisinde ligi ikinci sırada tamamladı.

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