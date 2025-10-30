İtalya Serie A'da liderlik yarışı kızışırken Inter 9. haftada henüz galibiyetle tanışamayan Fiorentina karşısında zorlandığı maçı Hakan Çalhanoğlu'nun etkileyici performansıyla 3-0 kazandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU PERDEYİ AÇTI

Guiseppe Meazza'da ilk yarıda etkisiz bir oyun ortaya koyan Inter devreye golsüz eşitlikle girerken maçın kırılma anı A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun attığı harika gol oldu.

Karşılaşmanın 66'ıncı dakikasında ceza sahası dışından çok sert bir şutla Fiorentina ağlarını sarsan milli yıldız Inter'i 1-0 öne geçirdi.

SUCIC FARKI 2'YE ÇIKARDI

Bu golden yalnızca 5 dakika sonra Sucic farkı 2'ye çıkardı ve Fiorentina'nın galibiyet umutlarını neredeyse yok etti.

MİLLİ YILDIZ FİŞİ ÇEKTİ

Son dakikalara 2 farklı üstünlükle giren Inter 88'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu ile skoru 3-0 getirerek fişi çekti.

Cristian Chivu'nun öğrencileri, bu sonuçla puanını 18'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE ORTAK OLDU

Bu sezon Serie A'da forma giydiği 7 maçta 5 gol atan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu gol krallığında da Orsolini ile zirveyi paylaştı.