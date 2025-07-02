Hakan Çalhanoğlu yolcu! Kafa karıştıran mesaj

Serie A ekibi Inter'de tartışmalı günler geçiren ve Galatasaray'a transferi gündemde olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sosyal medyadan imalı bir paylaşım yaptı.

Eşi Sinem Çalhanoğlu'nun attığı fotoğrafı paylaşan yıldız futbolcu, paylaşımına Hasan Özsüt'ün "Yolcu" isimli şarkısını koydu.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'a transfer olmak istediği konuşulan milli yıldıza FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'ye elendikleri maçtan sonra takım arkadaşı Lautaro Martinez ve Başkanı Giuseppe Marotta'dan tepki gelmişti.

Martinez, "Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var" diye konuşurken Başkan Marotta ise "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik" demişti.

Martinez ve Marotta'ya sitemde bulunan Çalhanoğlu ise, "Her görüşe saygı duyarım. - özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne- Ama saygı tek taraflı değildir. Liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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