Hakan Çalhanoğlu'ndan 4 yıllık imza

Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belli oldu. Takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hakan ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

İTALYAN GAZETECİ DUYURDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hakan Çalhanoğlu Inter ile yeni kontrat konusunda anlaştı.

Haberin detayında anlaşmanın 2027'ye kadar geçerli olacağı ifade edildi.

DUYURU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SONRASI YAPILACAK

Inter'in resmi açıklaması ise 10 Haziran'da Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sonrası yapılacak.

GEÇEN GÜNLERDE AÇIKLAMIŞTI

Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Burada mutluyum. Buradan da ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek günlerde imza atacağım" ifadelerini kullanmıştı.