Hakan Çalhanoğlu'ndan 4 yıllık imza

Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma Şampiyonlar Ligi finali sonrası duyurulacak.

Hakan Çalhanoğlu'ndan 4 yıllık imza

Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belli oldu. Takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hakan ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

İTALYAN GAZETECİ DUYURDU
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hakan Çalhanoğlu Inter ile yeni kontrat konusunda anlaştı.
Haberin detayında anlaşmanın 2027'ye kadar geçerli olacağı ifade edildi.

DUYURU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SONRASI YAPILACAK
Inter'in resmi açıklaması ise 10 Haziran'da Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sonrası yapılacak.

GEÇEN GÜNLERDE AÇIKLAMIŞTI
Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Burada mutluyum. Buradan da ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek günlerde imza atacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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